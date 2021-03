Berühmte Stücke

Auktionshaus in München versteigert Hollywoods Filmrequisiten

26.03.2021, 07:03 Uhr | t-online, dpa

In München hat eine Auktion für Film-Fans begonnen. Filmrequisiten, wie zum Beispiel ein Harry-Potter-Zauberstab, werden dort versteigert. Der Kryptonit aus dem Film "Superman Returns" oder die Krallen, die Hugh Jackman in X-Men getragen hat. Oder doch vielleicht die Maske von Batman aus "Batman Forever"? (Quelle: Reuters)

In einem Auktionshaus in München kommen ganz besondere Gegenstände unter den Hammer. Bei einer Spezialversteigerung können Filmfans Requisiten aus ihren Lieblingsstreifen ersteigern.

Harry Potters Einladung nach Hogwarts oder sogar sein Zauberstab? Bei einer Spezialversteigerung des Auktionshauses Hampel werden am Freitag in München bekannte Requisiten aus internationalen Kinofilmen versteigert. Im Video oben oder hier können Sie die Schätze in der Vitrine noch einmal bewundern.

Auch die Batman Maske aus "Batman Forever" kommt unter den Hammer. (Quelle: dpa)



Für Requisiten wie den Hammer von Thor, die Maske aus "Batman Forever" bis hin zur original Willy-Wonka-Schokolade müssen Liebhaber allerdings ganz schön tief in die Tasche greifen. Insgesam stehen 72 Requititen zum Verkauf. Wegen der Corona-Pandemie können Interessenten nur schriftlich oder telefonisch mitbieten.