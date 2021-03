München

Bayern-FDP will mehr digitale Bildung in Deutschland

27.03.2021, 01:37 Uhr | dpa

Die bayerische FDP will eine bundeseinheitliche Infrastruktur bei der digitalen Schulbildung schaffen. Ein entsprechender Leitantrag soll am heutigen Tag (ab 10.00 Uhr) beim digitalen Landesparteitag der Partei beschlossen werden. Demnach sollen alle Schulen mit Breitband-Internet ausgestattet werden, Lehrer und Schüller sollen digitale Endgeräte erhalten. Rechenzentren sollen leistungsfähige Plattformen bieten, um digital gestützten Unterricht in der Schule wie auch online ohne Probleme zu ermöglichen.

In der Corona-Politik hatte die FDP zuletzt für mehr Öffnung geworben und einer Pandemie-Bekämpfung ausschließlich durch Lockdowns eine Absage erteilt. "Es gibt einen Weg zwischen alles offen und alles zu", lautet das Motto der Bayern-FDP.

Die Freien Demokraten sind derzeit mit elf Abgeordneten im Landtag vertreten und stellen damit die kleinste der sechs Fraktionen.