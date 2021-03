München

Einreisebeschränkungen fallen weg: Grenzkontrollen bleiben

28.03.2021, 14:05 Uhr | dpa

Eine Bundespolizistin kontrolliert die Dokumente eines aus Österreich kommenden Reisenden an einer Kontrollstelle an der Autobahn A93 bei Kiefersfelden in Richtung Deutschland. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)