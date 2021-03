München

Metall-Arbeitgeber begrüßen Pilotabschluss in NRW

30.03.2021, 11:35 Uhr | dpa

Der Verband der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie hat den Pilotabschluss in Nordrhein-Westfalen begrüßt. Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt sagte am Dienstag, der Pilotabschluss werde "den extrem schwierigen Zeiten durch Rezession, Strukturwandel und Corona-Pandemie gerecht".

Arbeitgeber und IG Metall hatten am Dienstagmorgen für die Betriebe an Rhein und Ruhr eine einmalige Corona-Prämie von 500 Euro sowie jährlich wiederkehrende Sonderzahlungen vereinbart. Die erste Sonderzahlung wird im Februar 2022 in Höhe von 18,4 Prozent eines Monatsentgelts ausgezahlt. Im Februar 2023 steigt sie auf 27,6 Prozent und fällt dann jährlich an. Der Tarifvertrag läuft bis September 2022.

Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall hatte das für Nordrhein-Westfalen vereinbarte Tarifergebnis im Kern zur Übernahme in anderen Tarifgebieten empfohlen. Die Verhandlung für Bayern findet in der Woche nach den Osterferien statt.

Brossardt sagte, Unternehmen in schwieriger Lage mit höchstens 2,3 Prozent Nettoumsatzrendite würden automatisch entlastet. "Damit tragen wir der heterogenen Lage der Betriebe Rechnung." Arbeitszeitsenkungen mit gestaffeltem Teillohnausgleich könnten nur durch freiwillige Betriebsvereinbarungen erfolgen und würden teilweise über die Sonderzahlung finanziert.

"Wir begrüßen, dass bei den Themen Zukunftstarifverträge und Arbeitszeitabsenkung im Fall von strukturellen Beschäftigungsproblemen optionale Tarifregelungen geschaffen wurden. Die Betriebe können diese anwenden, sie sind aber nicht verpflichtet", sagte Brossardt.

In Bayern arbeiten rund 840 000 Beschäftigte in der Branche. Die IG Metall hatte vier Prozent mehr Lohn oder bei Betrieben in der Krise eine entsprechende Verkürzung der Arbeitszeit gefordert. An Warnstreiks in Bayern hatten im März 234 000 Beschäftigte teilgenommen - die höchste Warnstreik-Beteiligung im Bundesgebiet.