Notbremse droht

München überschreitet wieder kritischen Corona-Wert

31.03.2021, 08:51 Uhr | dpa

Eine Laborantin hält einen Corona-Test in der Hand (Symbolbild): Wenn der Inzidenz-Wert in München nicht sinkt, droht den Bürgern eine nächtliche Ausgangssperre. (Quelle: Hendrik Schmidt/dpa)

Der Inzidenz-Wert in München hat den Schwellenwert von 100 überschritten. Sollten die Infektionszahlen weiter so hoch bleiben, drohen den Bürgern schärfere Maßnahmen – dazu gehört auch eine Ausgangssperre.

München hat nun auch wieder eine kritische Marke bei der Zahl der Corona-Infizierten überschritten. Am Mittwoch meldete das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin für die bayerische Landeshauptstadt 100,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche.



Wenn dieser Inzidenzwert auch an den kommenden beiden Tagen über 100 liegt, greift die Corona-Notbremse. Diese sieht unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 Uhr und 5 Uhr vor. Museen und viele Geschäfte müssten dann wieder schließen. Auch Kontakte würden eingeschränkt.

Ein Großteil der bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte hat mittlerweile den Inzidenzwert von 100 überschritten. Spitzenreiter am Mittwoch war die Stadt Hof mit 347 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche, die im bundesweiten Vergleich an achter Stelle liegt. Die zweithöchsten Corona-Werte in Bayern gab es im Ostallgäu (320,9), gefolgt von den Landkreisen Kulmbach (310,2) und Cham (302,3).