München

Herrmann kündigt verstärkte Corona-Kontrollen über Ostern an

31.03.2021, 18:10 Uhr | dpa

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hat davor gewarnt, schönes Osterwetter zu Ausflügen in beliebte Ausflugsregionen zu nutzen. Die Polizei werde "an Ostern sehr genau hinschauen" und Verstöße gegen die Corona-Vorgaben "konsequent sanktionieren". An den Tagen um Ostern seien noch einmal mehr Streifen unterwegs, auch unterstützt durch die Bayerische Bereitschaftspolizei, sagte der CSU-Politiker der "Bild"-Zeitung (Donnerstag). Das Coronavirus finde "genügend potentielle Opfer, die sich nicht an die Regeln zum Schutz vor der Pandemie halten".