Inzidenz über 100

Notbremse für München rückt näher

01.04.2021, 09:29 Uhr | dpa

Testsets mit Abstrichstäbchen liegen in einem Testzentrum für Corona-Verdachtsfälle (Symbolbild): Die Inzidenz in München liegt den zweiten Tag in Folge über dem Schwellenwert von 100. (Quelle: Jens Büttner/dpa)

In München rücken schärfere Corona-Bestimmungen näher. Bereits den zweiten Tag in Folge wurde der kritische Wert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche überschritten.

In München könnte die Corona-Notbremse in Kraft treten. Der Inzidenzwert in der bayerischen Hauptstadt lag am Donnerstagmorgen erneut über dem Schwellenwert von 100. Nach Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) hat er am frühen Morgen den Wert von 102,7 erreicht – und stieg damit gegenüber dem Vortag (100,2) erneut leicht an.

Wenn die Inzidenz auch am Freitag über 100 liegt, greift in der Folge nach einem zeitlichen Puffer die Corona-Notbremse. Diese sieht unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 Uhr und 5 Uhr vor. Museen und viele Geschäfte müssten dann wieder schließen. Auch Kontakte werden eingeschränkt.

Ein Großteil der bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte hat mittlerweile den Inzidenzwert von 100 überschritten. Spitzenreiter am Donnerstag war erneut die Stadt Hof mit 373,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche. Auch hier waren die Zahlen gestiegen; Hof rückte mit dem neuen Wert von Platz acht auf Platz sieben im bundesweiten Vergleich der am stärksten betroffenen Städte und Landkreise vor. Den niedrigsten Wert im Freistaat hat der Landkreis Schweinfurt mit 61,5.