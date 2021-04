RKI warnt

München will Corona-Maßnahmen wieder lockern

05.04.2021, 11:13 Uhr | t-online

In der Münchner Innenstadt sind kaum Menschen unterwegs (Symbolbild): Nachdem die Corona-Notbremse in Kraft getreten ist, soll es bald schon wieder Lockerungen geben. (Quelle: Fotostand/Reuters)

Am Sonntag ist in München die Corona-Notbremse in Kraft getreten. Diese könnte allerdings schon bald wieder Geschichte sein.

Die Stadt München hat verkündet, dass die Maßnahmen der Corona-Notbremse ab Dienstag nicht mehr gelten sollen. Die Stadt kündigte an, die Regeln dann wieder lockern zu wollen.



"Sollte das RKI, nach gestern und heute, auch am morgigen Ostermontag für München eine 7-Tage-Inzidenz melden, die die 100 nicht überschreitet, würden die 'Notbremse'-Regelungen nur bis kommenden Dienstag, 24 Uhr, gelten.", hieß es am Sonntag bei Twitter.

Inzidenz weiter unter 100

Weil in der letzten Woche die Inzidenz in der Landeshauptstadt drei Tage in Folge den Schwellenwert von 100 überschritten hatte, wurde die Corona-Notbremse gezogen. Bereits am Samstag und Sonntag lagen die Werte der Inzidenz allerdings wieder unter 100. Auch Am Montag wurden nur 116 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Inzidenz liegt bei 94,5.

Das RKI hatte jedoch vor Lockerungen gewarnt. An Wochenenden und Feiertagen sei bei der Interpretation der Zahlen zu beachten, dass sich weniger Bürger auf das Virus testen lassen würden oder einen Arzt aufsuchten, heißt es laut "TZ". Das führe dazu, dass die gemeldeten Zahlen nicht aussagekräftig seien.