München

Flick: "Geht ja hier nicht um Brazzo oder um mich"

13.04.2021, 21:03 Uhr | dpa

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick hat sich in der Debatte um die Zusammenarbeit mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic entspannt geäußert. "Es geht ja hier nicht um Brazzo oder um mich, sondern es geht um den Club. Natürlich haben wir das eine oder andere an Unstimmigkeiten gehabt", sagte der Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Dienstag vor dem Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Paris Saint-Germain im TV-Sender Sky.

"Aber jetzt aktuell ist es einfach auch so: Er macht seinen Job, ich mache meinen Job, wir konzentrieren uns auf das, was für den Verein wichtig ist. Da wird immer zu viel hineininterpretiert", sagte Flick. Er sei "ganz klar fokussiert" auf seine Mannschaft.

Zwischen Flick und Salihamidzic gab es in dieser Saison wiederholt Differenzen. "Intern ist das Verhältnis ganz anders, als es oftmals nach draußen dargestellt wird", hatte Vereinspräsident Herbert Hainer zuletzt gesagt. Flick steht außerdem im Fokus der Spekulationen um die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw.