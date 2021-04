München

Basketballer streben Heimsieg beim Pokal-Finalturnier an

17.04.2021, 03:09 Uhr | dpa

Beim Pokal-Finalturnier der Basketball-Bundesliga geht es an diesem Wochenende in München um den ersten Titel dieser Saison. Gastgeber FC Bayern München trifft heute (16.00 Uhr) im ersten Halbfinale auf ratiopharm Ulm. Cupverteidiger Alba Berlin bekommt es anschließend (19.30 Uhr) mit Außenseiter BG Göttingen zu tun. Mit dem elften Pokaltriumph könnte der Hauptstadtclub alleiniger Rekordsieger werden. Die Bayern streben in eigener Halle den ersten Cupgewinn seit 2018 an. Das Endspiel findet am Sonntag (15.00 Uhr) statt.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie findet der Pokal in dieser Spielzeit in einem geänderten Modus statt. Die Halbfinal-Teilnehmer hatten sich in vier regionalen Turnieren qualifiziert. Das Final Four findet wie auch die Ligaspiele ohne Zuschauer statt.