München

Goretzka zurück im Kader: Coman startet statt Sané

20.04.2021, 19:50 Uhr | dpa

Münchens Mittelfeldspieler Leon Goretzka am Ball. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/archivbild (Quelle: dpa)

Leon Goretzka ist zurück im Kader des FC Bayern München. Nach seinen muskulären Problemen nimmt der Mittelfeldakteur des deutschen Fußball-Meisters am Dienstag gegen Bayer Leverkusen ebenso wie Nationalmannschaftskollege Leroy Sané zunächst auf der Bank Platz. An der Seite von Joshua Kimmich spielt erneut David Alaba auf der Goretzka-Position. Drei Pflichtspiele hatte dieser verpasst.

Trainer Hansi Flick setzt auf dem Flügel auf Kingsley Coman anstelle von Sané, der beim 3:2 in Wolfsburg in der Startelf gestanden hatte. Das ist die einzige Änderung im Vergleich zum vergangenen Wochenende. Wie angekündigt ist Weltfußballer Robert Lewandowski noch nicht im Aufgebot. Er wird am Samstag gegen den FSV Mainz 05 zurückerwartet.

Bayer Leverkusen kann wieder auf den gegen den 1. FC Köln (3:0) ausgefallenen Jungstar Florian Wirtz zurückgreifen. Er steht aber nicht in der Anfangsformation. Dort spielt wie erwartet Leon Bailey, der im letzten Auswärtsspiel der Rheinländer in der Allianz Arena beim 2:1-Sieg doppelt traf.