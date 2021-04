München

Laut Sky: Bayern-Profi Alaba wechselt zu Real Madrid

20.04.2021, 22:21 Uhr | dpa

David Alaba wird nach Informationen des TV-Senders Sky vom FC Bayern zu Real Madrid wechseln. Der 28 Jahre alte österreichische Fußball-Nationalspieler solle "zeitnah" einen Fünfjahresvertrag bis 2026 unterzeichnen, berichtete der Sender am Dienstagabend. Von den beiden Vereinen gab es während des Bundesliga-Spiels der Münchner gegen Bayer Leverkusen zunächst keine Bestätigung. Alaba wird den deutschen Fußball-Rekordmeister in diesem Sommer nach 13 Spielzeiten verlassen. Sein Vertrag in München läuft dann aus, er wechselt also ablösefrei. Verhandlungen über eine Verlängerung des Kontrakts waren schon vor einiger Zeit gescheitert.