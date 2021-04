München

Föst und Hessel führen Bayerns Freie Demokraten in BTW

24.04.2021, 18:13 Uhr | dpa

Die bayerischen Freidemokraten gehen mit ihrem Landeschef Daniel Föst an der Spitze in den Bundestagswahlkampf 2021. Hinter Föst wählte die Landesvertreterversammlung am Samstag die Nürnberger Finanzexpertin Katja Hessel auf Platz zwei der Landesliste. Beide gehören bereits dem Bundestag an und sind dort Teil der derzeit zwölfköpfigen bayerischen Landesgruppe.

Föst erklärte, die FDP wolle Deutschland entbürokratisieren und damit wettbewerbsfähiger machen. "Deutschland ist ein Land, das alle Chancen hat, sie aber kaum nutzt. Wir müssen groß denken und die bürokratische Selbstfesselung überwinden, wenn wir unseren Wohlstand auch in Zukunft erhalten wollen", sagte er. "Wir brauchen einen Mutausbruch für das gesamte Land, das ist die Mission der Freien Demokraten."