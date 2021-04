München

Koepfer möchte nach Tokio: Olympia "wäre ein Traum"

29.04.2021, 15:56 Uhr | dpa

Dominik Koepfer hält zwei Tennisbälle in der Hand. Foto: Sven Hoppe/dpa (Quelle: dpa)

Tennis-Profi Dominik Koepfer würde trotz der Corona-Einschränkungen liebend gerne bei den Olympischen Spielen in Tokio aufschlagen. "Es wäre ein Traum, dort mitzuspielen", sagte der 27 Jahre alte Schwarzwälder am Donnerstag nach seinem Achtelfinal-Aus beim ATP-Sandplatzturnier in München: "Wenn Olympia stattfindet, bin ich dabei und würde mich freuen." Der Weltranglisten-54. sieht für sich gute Chancen, für die Sommerspiele nominiert zu werden.

Sein Ziel in diesem Jahr sei es, in der Weltrangliste unter die Top 50 vorzudringen und zur Nummer zwei in Deutschland hinter Alexander Zverev aufzusteigen, sagte der Linkshänder aus Donaueschingen nach seiner Niederlage gegen Jan-Lennard Struff. Dieser ist auf Rang 44 aktuell der zweitbeste deutsche Spieler hinter Zverev. "Mein nächstes Ziel ist, die Nummer zwei zu sein. Tennismäßig bin ich sehr nah dran", sagte Koepfer nach der Niederlage gegen Struff selbstbewusst.