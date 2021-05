München

Bayern-Frauen wollen Einzug in CL-Finale perfekt machen

02.05.2021, 02:10 Uhr | dpa

Die Fußballerinnen des FC Bayern wollen am Sonntag (13.30 Uhr/Sport1) in das Endspiel der Champions League einziehen und damit erstmals um die wichtigste Club-Trophäe spielen. Die Münchnerinnen müssen dazu beim FC Chelsea einen 2:1-Sieg aus dem Halbfinal-Hinspiel verteidigen. Die Mannschaft von Jens Scheuer stellt sich auf "eine ganz schwere Aufgabe" ein, wie der Trainer sagte. Allerdings dürfe man nicht "in Ehrfurcht erstarren".

Vor zwei Jahren standen die Münchnerinnen schon einmal im Halbfinale der Königsklasse - damals war der FC Barcelona zu stark. Diesmal soll es mit dem Endspiel am 16. Mai in Göteborg klappen. Dort wäre dann entweder Barça oder Paris Saint-Germain der Gegner der Bayerinnen.