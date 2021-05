München

Bayern-Basketballer kämpfen um Euroleague-Final-Four

04.05.2021, 03:18 Uhr | dpa

Die Basketballer des FC Bayern kämpfen heute (20.45 Uhr/Magentasport) um einen der größten Erfolge einer deutschen Mannschaft im Europapokal. Die Münchner treten bei Olimpia Mailand zum fünften und entscheidenden Viertelfinalspiel der Euroleague an. Mit einem Sieg würde sich das Team von Trainer Andrea Trinchieri für das Final Four in Köln qualifizieren. Der Bundesligist hatte zuletzt in der eigenen Halle mit zwei Erfolgen den Ausgleich in der Best-of-Five-Serie geschafft. Die Bayern, die schon als erste deutsche Mannschaft überhaupt in der Königsklasse die Playoffs erreicht hatten, sind dennoch Außenseiter in Italien.