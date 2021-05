München

Münchener Rück hält nach Gewinnplus an Jahresziel fest

06.05.2021, 08:57 Uhr | dpa

Die Corona-Krise hat beim Rückversicherer Münchener Rück im ersten Quartal wie erwartet deutlich geringere Spuren hinterlassen als ein Jahr zuvor. Der Konzerngewinn stieg von 221 Millionen auf 589 Millionen Euro, wie der Dax-Konzern am Donnerstag mitteilte. Damit fiel das Ergebnis etwas niedriger aus als das Unternehmen im April in Aussicht gestellt hatte. Für das laufende Jahr peilt der Vorstand weiter einen Überschuss von 2,8 Milliarden Euro an. Dazu sollen auch höhere Beitragseinnahmen beitragen, nachdem der Konzern bei der jüngsten Vertragserneuerung im April 2,4 Prozent höhere Preise durchsetzen konnte.

Im ersten Quartal schlugen die Schäden durch Naturkatastrophen teurer zu Buche als die Folgen der Pandemie. Allein wegen der Schäden durch den Kälteeinbruch in den USA verbuchte die Münchener Rück eine Belastung von 450 Millionen Euro. In der Lebens- und Krankenrückversicherung schlug Covid-19 mit 167 Millionen Euro negativ zu Buche, in der Schaden- und Unfallrückversicherung fielen im Zusammenhang mit der Pandemie weitere 100 Millionen Euro an.