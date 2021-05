München

Steigender Bierabsatz: Gewerkschaft fordert mehr Lohn

19.05.2021, 17:24 Uhr | dpa

Nach der Öffnung von Biergärten, Wirtsgärten und Freischankflächen in mehreren bayerischen Landkreisen und kreisfreien Städten hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mehr Lohn für die Beschäftigten der Brauereien gefordert. Besonders die Nachfrage nach Fassbier werde in den kommenden Wochen stark steigen, teilte die NGG am Mittwoch in München mit. Das Geschäft mit Flaschen- und Dosenbier sei bereits im Frühjahr gut gelaufen.

Für die Tarifverhandlungen mit dem Bayerischen Brauerbund am Freitag erhofft sich die Gewerkschaft deswegen unter anderem ein Einkommensplus von 3,8 Prozent im Gesamtvolumen.

Für den Brauerbund kommt die Forderung nach mehr Geld zu früh. Die letzten Verkaufszahlen aus dem März sind laut einem Sprecher zwar tatsächlich erfreulich. Sie seien aber kein Ausgleich für "das ruinöse Jahr 2020". Den Start in die Biergarten-Saison könne zudem das wechselhafte Wetter trüben.