Unfall bei Sanierungsarbeiten

Bein von Bauarbeiter wird unter Betonplatte eingeklemmt

29.05.2021, 16:50 Uhr | dpa

Bei Sanierungsarbeiten in einem Haus in München ist ein Bauarbeiter schwer verletzt worden. Eine Betonplatte hatte das Bein des Mannes eingeklemmt.

Bei einem Unfall auf einer Baustelle in München ist das Bein eines Arbeiters unter einer Betonplatte eingeklemmt worden. Alle Befreiungsversuche der Ersthelfer seien erfolglos geblieben, teilte die Feuerwehr mit. Das Bein sei bei dem Vorfall am Samstag bis zum Knie unter der schweren Platte gelegen.

Die alarmierten Einsatzkräfte mussten mehrere Entlastungskeile an der Betonplatte anbringen. Zeitgleich wurde ein Lufthebekissen vorbereitet, um den 28 Jahre alten Mann zu retten. Wenige Minuten später sei der Bauarbeiter befreit worden, hieß es.

Er kam danach in den Schockraum einer Klinik. Zur Schwere seiner Verletzungen lagen zunächst keine Angaben vor. Der Unfall passierte vermutlich, weil bei den Sanierungsarbeiten an einem Gebäude der Unterbau der Betonplatte abgerutscht war. Die genaue Ursache will die Polizei ermitteln.