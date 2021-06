München

Küchendrama: Messer klemmt Finger in Stabmixer ein

02.06.2021, 12:33 Uhr | dpa

Bei der Reinigung ihres Stabmixers hat sich eine Münchnerin durch das sich plötzlich drehende Messer einen Finger eingeklemmt. Der alarmierte Notarzt brachte die 28-Jährige samt Stabmixer an der Hand in eine Münchner Klinik, wie die Feuerwehr am Mittwoch mitteilte.

Mit einem Bolzenschneider aus dem Rettungswagen konnte der Finger am Dienstag im Krankenhaus aus dem Gerät befreit werden. Nach kurzer Behandlung wurde die Frau ohne größere Verletzungen entlassen.