München

Konstantin Wecker wünscht sich die alten Grünen zurück

12.06.2021, 14:13 Uhr | dpa

Liedermacher Konstantin Wecker (74) wünscht sich als selbsterklärter Anarchist die alten Grünen zurück. "Wenn sich die Grünen wieder besinnen könnten auf die Zeiten, als sie noch verlacht wurden, als sie mit Heinrich Böll und Petra Kelly und mit mir Sitzblockaden gemacht haben - dann wäre das sehr schön", sagte der Münchner Musiker der "Augsburger Allgemeinen". Auch der Pazifismus fehle der jetzigen Partei. "Alles bloß noch Realos. Auch da sehen wir wieder: Es geht um Macht", kritisierte Wecker. Von Schwarz-Grün halte er wenig. "Wir sehen ja in Österreich, was herauskommt, wenn Grün und Schwarz zusammengehen - angenehm ist das nicht." Er selbst sei heute "mehr Anarcho als je zuvor", auch wenn er in früheren Jahren für PDS und dann Linke warb. "Weil mir alle Ideologien verdächtig sind."