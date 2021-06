München

Taube auf dem Rasen im Münchner Stadion beschäftigt Fans

19.06.2021, 19:30 Uhr | dpa

Eine unbekümmerte Taube, die während des EM-Spiels Portugal-Deutschland auf dem Rasen im Münchner Stadion unterwegs war, hat Fans in sozialen Netzwerken beschäftigt. Auf Fernsehbildern der ersten Halbzeit war am Samstagabend unter anderem zu sehen, wie der Vogel in der Nähe des Strafraums der Portugiesen saß und erschrocken von einem Pass der Deutschen in Richtung Seitenlinie flog.

"Die Taube: "Ihr nervt, könnt ihr bitte woanders spielen, ich will hier sitzen"", schrieb ein Nutzer bei Twitter. Ein anderer kommentierte: "Die Ruhe der Taube aufm Feld hätte ich auch gerne". Auch bei Instagram und Facebook kommentierten Hunderte Nutzer das Verhalten des Vogels.