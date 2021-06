Feuerwehr rückt aus

Schlange in Schrank in Kita aufgetaucht

25.06.2021, 16:04 Uhr | t-online

Das Eintreffen der Feuerwehr wurde in einer Kita in München schon freudig erwartet. Die Retter mussten ausrücken, um eine Schlange zu entfernen, die schon für helle Aufregung gesorgt hatte.

In einer Münchner Kindertagesstätte haben Erziehende und Kinder nicht schlecht gestaunt, als sie in einem Schrank hinter einem Besenstiel eine Schlange entdeckt haben. Am Donnerstagmittag alarmierten sie daraufhin die Feuerwehr, die die Äskulapnatter in einer Transportbox mitnahm

Nach einer Absprache mit einem Reptilienexperten konnte die ungiftige Natter an einem sicheren Ort wieder in die Freiheit entlassen werden.