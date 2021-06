"Gelebtes Miteinander"

Stadt und Gründungszentrum eröffnen "Munich Urban Colab"

29.06.2021

In München hat am Montag das interdisziplinäre Zentrum "Munich Urban Colab" eröffnet. Unter anderem sprachen EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und BMW-Großaktionärin Susanne Klatten.

Bei der hybriden Eröffnung des "Munich Urban Colab" in Neuhausen-Nymphenburg gab es Besuch aus allen Bereichen: Neben Investorin Klatten waren auch Ursula von der Leyen und Staatssekretär Roland Weigert anwesend.

Gemeinsam mit der Stadt München hat das Gründungszentrum "UnternehmerTUM" die Initiative ins Leben gerufen. Zwei Jahre nach Baubeginn ist das Gründungszentrum nun fertiggestellt – und soll München weit bringen.

Auf rund 11.000 Quadratmetern Nutzungsfläche sind für die interdisziplinäre Zusammenarbeit vor allem Büro- und Veranstaltungsräume sowie Werkstätten angelegt, in denen laut Klatten "das Miteinander gelebt" werden soll. Das Ziel der Initiative ist es, die "Innovations- und Gründungsszene und die Kreativwirtschaft" unter einem Dach vereinen, um "gemeinsam Antworten auf urbane Herausforderungen zu finden", so "UnternehmerTUM".



Auch Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat auf der Eröffnung des Gründerzentrums gesprochen: "Wir schaffen beste Vorrausetzungen für die Entwicklungen nachhaltiger Lösungen für die Stadt der Zukunft und zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger." (Quelle: Sven Hoppe/dpa)



Von der Leyen: Ein Projekt im Sinne der Nachhaltigkeit



Clemens Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft, zufolge sei das Projekt "einzigartig" in der aktiven Beteiligung der bayrischen Landeshauptstadt: Eine solche Art der innovativen Wirtschaftsförderung eröffne für München die Chance, "bei der Entwicklung von Smart City Lösungen eine Vorreiterrolle einzunehmen".

Auch EU-Präsidentin von der Leyen äußerte sich auf der Eröffnung virtuell: Sie sehe im "Munich Urban Colab" einen Raum für die Unternehmerinnen von Morgen, in dem sie ihre Ideen weiter entwickeln und an den Markt bringen könnten. Dabei liege ein Hauptaugenmerk auf der Nachhaltigkeit. In ihrer Ansprache zog sie Parallelen zu ihrer Initiative "Ein neues Europäisches Bauhaus", die "Design, Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit und Investitionen" kombinieren soll.

Die Baukosten des "Munich Urban Colab" beliefen sich nach Angaben des Initiators auf rund 30 Millionen Euro. Das Grundstück wurde für das Projekt in Erbpacht zur Verfügung gestellt.