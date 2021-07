München

Basketballer Jaramaz erster Neuzugang des FC Bayern

02.07.2021, 11:35 Uhr | dpa

Der FC Bayern hat den serbischen Aufbauspieler Ognjen Jaramaz als ersten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Der 25-Jährige kommt von Partizan Belgrad in die Basketball-Bundesliga und unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis 2024. Jaramaz gilt als sehr talentierter Shooting Guard und kennt Chefcoach Andrea Trinchieri bereits aus einer gemeinsamen Zeit 2020 in Belgrad.

"Er repräsentiert unseren neuen Kurs hervorragend und wird in der Zukunft einer unserer Pfeiler sein", sagte Sportdirektor Daniele Baiesi am Freitag. Die Münchner wollen unabhängig von prominenten Namen eine schlagfertige und charakterstarke Mannschaft zusammenstellen, um Meister zu werden und wie in dieser Saison in die Playoffs der Euroleague zu kommen.

Jaramaz war bei der Talentevergabe der nordamerikanischen Eliteliga NBA im Jahr 2017 in der zweiten Runde auf Rang 58 von den New York Knicks gedraftet worden, schaffte es dann aber nicht in den Kader. Nach einem halben Jahr in der spanischen Liga bei Burgos ging er 2019 zurück nach Serbien, wurde Pokalsieger und Final-MVP und geht nun erneut ins Ausland. "Ich weiß, welche Ziele und Ambitionen dieser Verein hat", sagte er. "Dies gibt mir auf jeden Fall eine weitere Extramotivation für die Aufgaben in der Euroleague und der BBL."