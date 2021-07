Medizinischer Notfall

Feuerwehr rettet Bauarbeiter aus sechs Meter tiefer Grube

05.07.2021, 19:18 Uhr | t-online

Die Trage hängt an einem Seil an der Drehleiter der Feuerwehr: Der Bauarbeiter wurde in ein Krankenhaus in München gebracht. (Quelle: Berufsfeuerwehr München)

Ein Bauarbeiter hat in einer Baugrube in München einen medizinischen Notfall erlitten. Um ihn zu retten, musste die Feuerwehr kreativ werden.

In München ist am Montagmorgen gegen 9.30 Uhr ein 44-Jähriger nach einem medizinischen Notfall in einer Baugrube gestürzt und musste gerettet werden. Wie die Feuerwehr mitteilte, bekam der Bauarbeiter in der etwa sechs Meter tiefen Baugrube in der Landsberger Straße in Pasing eine internistische Erkrankung. Deshalb stürzte er und verletzte sich dadurch leicht. Seine Kollegen beobachteten den Vorfall und riefen den Rettungsdienst.

Die Bergung des Mannes aus der Tiefe gestaltete sich schwierig. Der Mann wurde in der Grube versorgt und dann mithilfe einer Drehleiter mit einer speziellen Trage, an der ein Seil befestigt werden kann, schonend aus der Baugrube gehoben. Anschließend wurde der Mann in ein Münchner Krankenhaus gebracht.