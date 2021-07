München

Nagelsmann stellt sich vor: Pk und Trainingsstart

07.07.2021, 01:17 Uhr | dpa

München (dpa) - Der FC Bayern München steigt in das Training für die neue Saison ein und stellt dabei an diesem Mittwoch zunächst seinen Chefcoach Julian Nagelsmann vor. Der von RB Leipzig verpflichtete Trainer wird seine erste Video-Pressekonferenz beim Fußball-Rekordmeister geben, ehe er am Nachmittag die neuen Schützlinge auf das Feld an der Säbener Straße schickt. Dabei steht ihm zunächst nur ein Rumpfteam zur Verfügung, weil die EM-Teilnehmer aus Deutschland, Frankreich und Polen sowie der kanadische Nationalspieler Alphonso Davies noch fehlen. Dafür bestreitet RB-Neuzugang Dayot Upamecano seine erste Einheit.