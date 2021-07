München

Verdächtigter in Maskenbetrugsfall wandte sich an Aiwanger

16.07.2021, 17:47 Uhr | dpa

In dem Fall von mutmaßlichem Betrug mit Zertifizierungen von OP-Masken hat sich einer der beiden inzwischen festgenommenen Verdächtigen auch hilfesuchend an Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) gewandt. "Einer der Beschuldigten hat sich im Frühjahr 2020 mehrfach an mich gewandt und um Hilfe bei seinen Maskenlieferungen gebeten, nachdem er mit LGL in Geschäftskontakt getreten war", wird Aiwanger in einer Mitteilung seines Ministeriums zitiert. Die Abkürzung LGL steht für das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit.

Kurz zuvor hatte der Landesvorstand der Freien Wähler mitgeteilt, dass einer der beiden Festgenommenen ein kommunaler Mandatsträger der Partei ist. Aiwanger selbst ist Landesvorsitzender und Bundesvorsitzender der Freien Wähler. Welcher der beiden Beschuldigten sich mit der Bitte um Unterstützung an Aiwanger gewandt hatte, wurde zunächst nicht deutlich.

Aiwanger erklärte, er sei der Bitte nicht nachgekommen. "Wie bei vielen anderen Anfragen und Lieferanten habe ich seine Anliegen ans LGL weitergeleitet."

Aiwanger erklärte, der Fall mache deutlich, dass eine heimische Produktion von Schutzausrüstung wichtig ist. Bayern habe mit der Produktion von Corona-Schutzmasken schnell gehandelt. Der Billigwettbewerb im Medizin- und Gesundheitswesen bringe das Land in vermeidbare Probleme. "Es ist fatal, wenn auch aktuell schon wieder Billigausschreibungen aus Asien die Aufträge gewinnen, obwohl noch vor wenigen Monaten die heimische Qualität beschworen wurde", betonte er.