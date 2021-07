Überschwemmungen erwartet

Wasserstand steigt auch an der Isar

18.07.2021, 13:55 Uhr | t-online, dpa

Isar-Hochwasser an der Cornelius-Brücke in München (Archivbild): Der Pegel soll in den nächsten Tagen weiter steigen. (Quelle: Lindenthaler/imago images)

Unwetter in Bayern haben auch für einen enormen Anstieg der Isar gesorgt. Wo noch vor wenigen Tagen Badende am Ufer lagen, bahnen sich nun braune Wassermassen ihren Weg durch München.

Starke Regenfälle in der Region um München haben die Isar in einen reißenden Fluss werden lassen. Am Pegel München/Isar werde am frühen Sonntagnachmittag die Meldestufe 1 überschritten. Diese liegt bei einem Pegelstand von 2,40 Metern. Montagfrüh könne auch kurzzeitig die Meldestufe 2 überschritten werden, teilte der Hochwassernachrichtendienst Bayern am Sonntag mit. Auch am Pegel Freising sei das Überschreiten der Meldestufe 1 am frühen Morgen nicht auszuschließen.

Meldestufe 2 bedeutet eine Warnung vor Überschwemmungen und "Ausuferungen". Bei Meldestufe 3 wird vor Überschwemmungen in bebauten Gebieten gewarnt.

An der Isar kam es am Sonntag zu einem Feuerwehreinsatz mit Hubschrauber, weil am Flauchersteg Menschen auf einer Insel mitten im reißenden Fluss gewesen seien. Es sei aber niemand in Gefahr gewesen oder verletzt worden, so ein Feuerwehrsprecher.

Der Deutsche Wetterdienst hatte bereits am Samstag vor starken Regenfällen und Überschwemmungen gewarnt.