München

Anschlagsserie von Waldkraiburg: Urteil im Terror-Prozess

23.07.2021, 02:38 Uhr | dpa

Kiloweise Sprengstoff, fast zwei Dutzend Rohrbomben und eine Pistole: Hätte der mutmaßliche Attentäter von Waldkraiburg all das zum Einsatz gebracht, wären womöglich viele Menschen gestorben. Am Freitag fällt das Urteil gegen den Mann, der sich selbst als Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) bezeichnete und Ermittlern zufolge unter anderem Anschläge auf türkische Einrichtungen und Moscheen plante und Imame erschießen wollte.

Nach den Anschlägen auf türkische Läden im oberbayerischen Waldkraiburg im Jahr 2020 fordert die Bundesanwaltschaft dreizehneinhalb Jahre Haft für den mutmaßlichen Täter. Der Angeklagte soll aus Sicht der Anklagebehörde aber wegen seiner Schizophrenie in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Die Verteidigung forderte eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren.