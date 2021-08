München

Mann in München unter Bus eingeklemmt

09.08.2021, 06:48 Uhr | dpa

Ein Mann ist in München unter dem Vorderrad eines Busses eingeklemmt und dabei schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr vom Montag war der Mann am Sonntag aus zunächst ungeklärten Gründen unter den Reifen des Busses gekommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte an dem Unfallort in der Maxvorstadt war der Mann nicht ansprechbar. Die Feuerwehr hob den leeren Bus an und konnte den Mann befreien. Er wurde mir schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die unverletzte Fahrerin wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut.