Wohl auch S-Bahn betroffen

Bahnstreik in München – was Sie jetzt wissen sollten

10.08.2021, 14:45 Uhr | t-online, dpa

Wegen eines Streiks der Lokführergewerkschaft GDL kommt es wohl zu massiven Zugausfällen und Verspätungen bei der Deutschen Bahn. Wir sagen Ihnen, was es zu beachten gibt.

Den Fahrgästen der Deutschen Bahn drohen mitten in der Urlaubszeit wegen eines Streiks Zugausfälle und Verspätungen. Auch der Zugverkehr in München wird von den Streiks betroffen sein.



Kurz nach der Urabstimmung wollen die Mitglieder der Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) in den Arbeitskampf treten. Die Personenzüge wie auch die gesamte Infrastruktur der Bahn sollen ab diesem Mittwoch, 2 Uhr, für 48 Stunden bestreikt werden, kündigte der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky am Dienstag in Frankfurt an. Bereits am Dienstagabend sollte ab 19 Uhr der Güterverkehr lahmgelegt werden.

DB bittet, Fernverkehrsreisen zu verschieben



Die Fahrgäste müssen daher mit zahlreichen Zugausfällen und Verspätungen im Regional- und Fernverkehr rechnen. Wie ein Sprecher der Bahn gegenüber t-online sagte, wird wohl auch die S-Bahn in München betroffen sein. Im Fernverkehr wird es laut Bahn einen Ersatzfahrplan geben, mit dem rund ein Viertel der Verbindungen aufrechterhalten werden soll. Auch der MVV arbeitete am frühen Nachmittag an einem Sonderfahrplan.

Die Bahn rät dazu, nicht zwingend notwendige Fernverkehrsreisen zu verschieben. Die Ticket-Gültigkeit werde ausgeweitet, heißt es auf der Website. Bereits gekaufte Fahrscheine können demnach zwischen 10. und 20. August flexibel genutzt oder kostenfrei storniert werden.

Die Einschränkungen dürften sich bis weit in den Freitag hineinziehen, auch wenn der Arbeitskampf offiziell um 2 Uhr am Freitag endet. Das folgende Wochenende soll verschont bleiben, kündigte die GDL an.

95 Prozent stimmten für Streik

Man habe in dem festgefahrenen Tarifkonflikt keine anderen Möglichkeiten mehr, meinte Weselsky am Dienstag. Einwände wegen der hohen Belastungen von Bahn und ihren Kunden durch die Corona-Krise und die Überflutungen ließ der GDL-Chef nicht gelten. "Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt für einen Streik bei der Eisenbahn. Bitte wenden sie sich an das DB-Management", sagte er auf eine entsprechende Frage.

Zuvor hatten bei einer Urabstimmung 95 Prozent der teilnehmenden GDL-Mitglieder für einen Arbeitskampf votiert. Damit sei die notwendige Zustimmung von 75 Prozent weit übertroffen worden, erläuterte Weselsky. Nach seinen Angaben beteiligten sich 70 Prozent der stimmberechtigten Mitglieder bei der Deutschen Bahn an der Urabstimmung