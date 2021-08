Senior um Geld betrogen

Münchner Polizei schnappt fünf falsche Polizisten

12.08.2021, 13:19 Uhr | AFP

Ein Mann in Polizeiuniform klopft an eine Tür (Symbolbild): Fünf falsche Polizeibeamte sollen einem 92-Jährigen Geld gestohlen haben. (Quelle: Panthermedia/imago images)

Seit Wochen hat die bayerische Polizei nach einer Betrügerbande gefahndet. Sie soll einem Rentner zehntausende Euro gestohlen haben. Nun wurden die mutmaßlichen Täter in München gefasst.

Nach einem Betrug mit falschen Polizeibeamten hat die bayerische Polizei in München fünf mutmaßliche Geldabholer festgenommen. Die Männer im Alter zwischen 17 und 58 Jahren kamen in der vergangenen Woche in Untersuchungshaft, wie das Polizeipräsidium Niederbayern am Donnerstag in Straubing mitteilte.

Die Männer stehen den Angaben zufolge im dringenden Tatverdacht, Mitte Juni in Landshut als Teil einer Bande von falschen Polizisten bei einem 92-Jährigen Rentner zugeschlagen zu haben. Sie sollen dabei Goldmünzen sowie Bargeld im Umfang von mehreren zehntausend Euro erbeutet haben.