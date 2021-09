München

Apfelbauer rechnen mit durchschnittlicher Ernte

01.09.2021, 16:57 Uhr | dpa

München (dpa/lby) – Die Apfelbauern in Bayern rechnen in diesem Jahr mit einer durchschnittlichen Ernte: In Franken gut, am Bodensee eher nicht. "Vor allem für die fränkischen Regionen ist es ein gutes Apfeljahr mit ausreichend Niederschlag nach den extrem trockenen Vorjahren", sagte Karl-Ludwig Rostock, Präsident des Bayerischen Erwerbsobstbau-Verbandes, am Mittwoch. Für die Bodenseeregion dagegen gilt: "Hier bekamen die Bäume zu oft "nasse Füße", was zu erschwerten Bedingungen bei der Bewirtschaftung führte."

In den bayerischen Anbauregionen ist die Apfelernte traditionell mit der Sorte Elstar angelaufen. Es folgen dann die Sorten Gala, Jonagold, Braeburn, Topaz und Pinova.

Das Gute: "Die Sonne, die für die nächsten Tage angesagt ist, sorgt für die nötige Süße in den Früchten", sagte Rostock.