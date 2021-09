München

"Löwen"-Coach setzt gegen Meppen auf Heimstärke der 60er

03.09.2021, 13:07 Uhr | dpa

Eine Woche nach dem bitteren Last-Minute-Remis gegen Eintracht Braunschweig will der TSV 1860 München in der 3. Fußball-Liga seine gute Bilanz zuhause ausbauen. "Wir wollen weiter an unserer Heimstärke feilen", sagte "Löwen"-Coach Michael Köllner vor dem "schweren Duell" mit dem SV Meppen am Samstag (14.00 Uhr/MagentaSport). Nach zwei Siegen und einem Unentschieden aus drei Heimspielen gingen die "Löwen" selbstbewusst in die Partie gegen die zwei Plätze besser platzierten Gäste.

Auch wenn die Vorbereitung auf das Nachbarschaftsduell gut gewesen sei, warnte der Trainer des Tabellen-11. vor dem kommenden Gegner. "Dass Meppen so gut steht, haben wir nicht erwartet", sagte der 51-Jährige am Freitag über die Emsländer, "die momentan bisschen über ihrer Form spielen". Köllner erwarte vor allem ein zweikampfintensives Spiel. Als "einen Gegner, der der dich gefühlt Mann gegen Mann über den ganzen Platz hetzt", bezeichnete der Trainer den kommenden Kontrahenten.

Die personellen Sorgen vor dem 7. Spieltag haben sich bei den 60ern immerhin gelichtet. Mittelfeld-Abräumer Quirin Moll, der zuletzt beim 1:1 in Braunschweig wegen einer Wadenverletzung passen musste, könnte am Samstag wieder auf dem Platz stehen. "Es ist davon auszugehen, dass er im Kader ist", sagte Köllner. Und auch sonst schwindet das "Löwen"-Lazarett: Neben Daniel Wein, der die komplette Woche habe mittrainieren können, sei auch Marius Willsch wieder im Lauftraining.

Es gelte nun, in den kommenden Wochen, Konstanz auf den Platz zu bringen, forderte Köllner. "Wir sind weiterhin zwischen Gut und Böse und zwischen Tag und Nacht", kommentierte er das Auf und Ab der letzten Wochen seiner Mannschaft, die mit einem Sieg die Meppener in der Tabellen überholen könnte.