München

29-Jähriger beim Überqueren von S-Bahngleis tödlich verletzt

05.09.2021, 12:46 Uhr | dpa

Ein 29-Jähriger ist in München beim Überqueren der Gleise von einer S-Bahn erfasst und getötet worden. Der S-Bahnfahrer bemerkte den Unfall im Bereich der Bahngleise Berg am Laim und stoppte den Zug, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es wurde automatisch ein Notruf ausgelöst.

Der 29-Jährige war ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Die Polizei geht ersten Ermittlungen zufolge von einem Unfall aus. Der Mann sei vermutlich beim Überqueren der Gleise am Samstagmorgen abgelenkt gewesen. Der Fahrer wurde später von einem Kriseninterventionsteam betreut.