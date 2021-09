Starnberg

Prozess um Morde von Starnberg geht weiter

06.09.2021, 01:45 Uhr | dpa

Vor dem Landgericht München II geht heute (9.15 Uhr) der Prozess um den Mord an einer Familie in Starnberg weiter. Als Zeuge geladen ist ein Freund des getöteten Sohnes, bei dem Ermittler zwar Munition aus der Tatwaffe fanden, den die Staatsanwaltschaft aber nicht für verdächtig hält - anders als die Verteidigung eines der Angeklagten. Sie will herausfinden, ob der junge Mann möglicherweise doch in das Verbrechen verstrickt ist.

Noch mehr Augenmerk legen die Anwälte allerdings auf die geplante Aussage einer Polizeibeamtin. Bei ihr soll der Hauptangeklagte 21-Jährige ein Geständnis abgelegt und seinen mutmaßlichen, 20 Jahre alten Komplizen belastet haben. Die Verteidiger des 20-Jährigen wollen, dass die Aussage der Ermittlerin nicht als Beweismittel zugelassen wird. Denn sie erheben schwere Vorwürfe gegen die Polizei und gehen davon aus, dass der junge Mann vor seiner Aussage gefoltert wurde. Sie sprechen von "Erniedrigung, Quälerei und Misshandlung". Die Polizei weist die Vorwürfe entschieden zurück: "Der Vorwurf der Folter entbehrt jeglicher Grundlage", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord.