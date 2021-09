München

Schaeffler macht bei Robotaxis gemeinsame Sache mit Mobileye

06.09.2021, 12:45 Uhr | dpa

An die Produktionshallen von Schaeffler schließen sich Hallen der weiteren Firmen im Star Park an der Autobahn A14 an. Foto: Jan Woitas/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)