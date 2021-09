München

Demo: IAA-Proteste am Wochenende in München

09.09.2021, 11:43 Uhr | dpa

Auch am kommenden Wochenende sind in München Protestaktionen gegen die Automesse IAA Mobility geplant. Für die Bürger wird dies Einschränkungen im Straßenverkehr bedeuten, wie das Kreisverwaltungsreferat am Donnerstag mitteilte. Bei einer Radsternfahrt auf 16 Routen werden am Samstag 30 000 Teilnehmer erwartet. Bei einer Demo in der Innenstadt rechnen die Veranstalter mit 10 000 Menschen. Deshalb müssten zahlreiche Straßen gesperrt werden, heißt es beim Kreisverwaltungsreferat.

Man stehe mit den Veranstaltern und der Polizei in Kontakt, um sowohl die Versammlungsfreiheit als auch die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten, hieß es. Beide Veranstaltungen sollen mit einer gemeinsamen Schlusskundgebung am Theresienplatz enden.

Die Radl-Demo war ursprünglich auch auf Autobahnen rund um München geplant, doch die Behörden hatten das untersagt. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte am Donnerstag eine Beschwerde gegen diese Entscheidung zurückgewiesen.

Zum Auftakt der IAA hatte es bereits zahlreiche Protestaktionen gegeben. Am Dienstagvormittag hatten Aktivisten an mehreren Autobahnen Banner angebracht und sich teils von Brücken abgeseilt. Fernstraßen mussten deswegen vorübergehend gesperrt werden. Es bildeten sich teils lange Staus.