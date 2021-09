München

Hatz als Metallarbeitgeber-Präsident bestätigt

16.09.2021, 11:32 Uhr | dpa

Die bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände haben ihren Präsidenten Wolfram Hatz für zwei weitere Jahre gewählt. Das teilte die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) am Donnerstag in München mit. Der 60-jährige Motorenfabrikant aus Ruhstorf an der Rott ist seit 2019 Präsident der vbw und der Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbände bayme und vbm. Zu seinen Stellvertretern wählte die Mitgliederversammlung den Siemens-Manager Jochen Wallisch, den Unternehmer Frank Bergner aus dem fränkischen Schwabach und die Unternehmerin Ingrid Hunger aus Würzburg.