München

Briefwahl-Rekord in Bayern in Sicht

19.09.2021, 08:22 Uhr | dpa

Bei der Bundestagswahl am kommenden Sonntag zeichnet sich vielerorts in Bayern schon jetzt ein Briefwahl-Rekord ab. Das ergab eine stichprobenartige dpa-Umfrage bei Wahlämtern größerer Städte gut eine Woche vor dem Wahltag.

In München etwa haben bis Freitag schon mehr als die Hälfte aller Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen beantragt: rund 477.000 von insgesamt 923.000. Das sind deutlich mehr als bei der Bundestagswahl vor vier Jahren: Damals waren gut eine Woche vor dem Wahltag 301.000 Briefwahlunterlagen ausgestellt worden - am Ende gaben damals in der Landeshauptstadt 309.000 Menschen ihre Stimmen per Briefwahl ab. Das entsprach damals einem Anteil von knapp 43 Prozent aller Wähler.