Kriminalpolizei ermittelt

KZ-Gedenkstätte Dachau mit Hakenkreuz beschmiert

27.09.2021, 16:38 Uhr | AFP

Die KZ-Gedenkstätte in Dachau ist mit einem Hakenkreuz beschmiert worden. Die Kripo ermittelt nach der Straftat.

Unbekannte haben die KZ-Gedenkstätte Dachau in Bayern mit einem Hakenkreuz beschmiert. Das im Nationalsozialismus verwendete Symbol wurde zwischen Samstag und Sonntag in blauer Farbe an den Eingang des zur Gedenkstätte gehörenden ehemaligen Schießplatzes in der Gemeinde Hebertshausen angebracht, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Montag in Ingolstadt mitteilte.

Der Sachschaden betrug rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Das Verwenden des verbotenen Hakenkreuzsymbols stellt eine Straftat nach dem Strafgesetzbuch dar.