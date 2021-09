München

Basketball-Boss glaubt an starke Bayern: "Chance gegeben"

28.09.2021, 05:33 Uhr | dpa

Basketball-Boss Stefan Holz kann sich eine weitere starke Euroleague-Saison des FC Bayern München bestens vorstellen. "Wenn man sich den Kader anschaut, verdeutlicht das ganz klar europäische Ambitionen. Die Spitze ist eng. Ich halte die Chancen für gegeben, werde aber den Teufel tun, ein Ziel oder eine Forderung auszugeben", sagte der Geschäftsführer der Basketball-Bundesliga vor dem Start der Euroleague in dieser Woche.

Die Bayern, die am Donnerstag (20.05 Uhr) bei Maccabi Tel Aviv in den internationalen Wettbewerb starten, standen vergangene Saison im Viertelfinale und verpassten den Sprung ins Final Four nur ganz knapp. Diesmal findet das Turnier der besten vier europäischen Clubs in Berlin statt. Zunächst werden in der Liga mit 18 Teams aber 34 Vorrundenspieltage absolviert.