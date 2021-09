München

Messer-Angreifer weiter flüchtig: Polizei zeigt neue Fotos

29.09.2021, 13:01 Uhr | dpa

Nach einem Messer-Angriff auf eine Frau am Münchner Hauptbahnhof ist der Tatverdächtige weiterhin flüchtig. Neue Bilder von Überwachungskameras zeigten, wie gefährlich die Situation gewesen sei, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein bislang unbekannter Mann war den Angaben zufolge am 22. September am Hauptbahnhof in München mit einem machetenartigen Messer auf eine 79-Jährige losgegangen. Verletzt worden sei dabei glücklicherweise niemand, allerdings habe der Tatverdächtige auf Zeugen aggressiv und unberechenbar gewirkt. Deshalb könne eine andauernde Gefährdung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei gab noch am Tag der Tat einen Zeugenaufruf heraus.