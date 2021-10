Attacke in München

Durstiger Mann wirft Mitarbeiter Getränkedose ins Gesicht

11.10.2021, 13:00 Uhr | dpa

Ein Mann am Hauptbahnhof München (Archivbild): Dort wurde der Mitarbeiter eines Getränkemarktes attackiert. (Quelle: Sven Simon/imago images)

Er wollte etwas trinken, doch das Geschäft hatte bereits geschlossen. Das störte einen Mann am Münchner Hauptbahnhof gewaltig.

Ein durstiger Mann ist auf der Suche nach einem Getränk am Münchner Hauptbahnhof ausgerastet. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, attackierte er in der Nacht zu Sonntag den Mitarbeiter eines geschlossenen Geschäfts aus Wut darüber, dort nichts mehr kaufen zu können, mit einer Getränkedose.



Sie traf den 64 Jahre alten Mitarbeiter im Gesicht. Danach sollen der 29-Jährige und drei Begleiter versucht haben, auf den Mitarbeiter und seinen Kollegen einzuschlagen. Der Kollege konnte flüchten und die Bundespolizei alarmieren. Gegen den mutmaßlichen Angreifer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.