Erstmals entdeckt

Seltene Wildbienenarten leben in München

13.10.2021, 16:49 Uhr | t-online

Forscher sprechen von einer "Sensation": In München wurden erstmals zwei vom Aussterben bedrohte Wildbienenarten gesichtet. Lebensraum in der Stadt ist für sie rar.

In München sind zwei seltene Wildbienenarten entdeckt worden. Wie die Deutsche Wildtier Stiftung mitteilte, sind Tiere der vom Aussterben bedrohten Stängel-Blattschneiderbiene und Dünen-Schmalbiene in München gesehen worden. Es war demnach erst der siebte Fund in Bayern und der erste in München. Die Stängel-Blattschneiderbiene wurde in einer Grünanlage in einem Wohngebiet in Neuhausen-Nymphenburg entdeckt.



Auf dem Neuen Südfriedhof konnten die Forscher die Dünen-Schmalbiene nachweisen. Die Artenschützer werben in ihrer Mitteilung um Verständnis für den Erhalt von Brachflächen, auf denen der Bewuchs ein paar Jahre stehen bleiben darf – damit sich dort seltene Arten ansiedeln können.