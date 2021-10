München

Sonne, Wolken und Regen am Wochenende in Bayern erwartet

22.10.2021, 08:49 Uhr | dpa

Einen Mix aus Sonne, Wolken und Regen erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) für das Wochenende in Bayern. Am Freitag könne es in Nordbayern und den Gebirgsregionen noch zu stürmischen Böen kommen, teilte der DWD am Freitagmorgen in München mit. Bis zum Freitagnachmittag sei in den Alpen mit viel Regen zu rechnen, hieß es. Im Frankenwald bleibt es den Prognosen zufolge kühl bei bis zu 7 Grad, an der Donau und in den Alpen sind am Wochenende Höchstwerte bis 15 Grad möglich.