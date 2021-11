Corona-Zahlen explodieren

Ort bei München hat Inzidenz von mehr als 2.000

02.11.2021, 18:26 Uhr | t-online, mtt

Ein kleiner Ort bei München meldet rasant steigende Coronazahlen: Inzwischen ist die Inzidenz auf mehr als 2.000 gestiegen. Die meisten Infizierten sind ungeimpft.

Im Frauenneuharting im bayerischen Landkreis Ebersberg ist die 7-Tages-Inzidenz auf mehr als 2.000 geklettert. Das berichtet der "Münchner Merkur" unter Berufung auf aktuelle Zahlen des Kreises.

Eine Kreissprecherein bestätigte t-online am Dienstagabend, dass die Coronazahlen in dem 1.600-Einwohner-Ort bei München in den vergangenen Tagen immer weiter in die Höhe geschossen seien: "In den letzten sieben Tagen gab es insgesamt 32 Neuinfektionen in sieben Familien. Bei einem kleinem Ort wie diesem treibt das Inzidenz hoch."



"Das mit der Inzidenz geht relativ schnell", sagt auch Eduard Koch, Bürgermeister des Ortes. Werte von über 1.000 kämen in ländlichen Gemeinden in Bayern derzeit häufiger vor.

Ort bei München: Ungeimpfte weitaus öfter betroffen

Auch laut der Sprecherin des Kreises Ebersberg sind die Zahlen in Frauenneuharting nun zwar besonders hoch, das Infektionsgeschehen sei aber im Prinzip typisch für den gesamten Landkreis, nämlich "relativ diffus". "Es gab kein einzelnes großes Ereignis wie eine Party oder Hochzeit, wo sich die Leute angesteckt hätten", erklärte die Sprecherin t-online. "Die Leute infizieren sich innerhalb der Familien."

Betroffen seien vor allem Ungeimpfte: Von den 32 Neuinfizierten der vergangenen Woche waren dem Kreis zufolge nur fünf geimpft, 27 hingegen nicht. Auch bayernweit stecken sich Ungeimpfte ungleich öfter an als Geimpfte: Aktuellen Zahlen des Landesamtes für Gesundheit zufolge liegt die Inzidenz der Geimpften in Bayern derzeit bei 50,9 – die der Ungeimpften hingegen bei 451,5.