Bis zu 300 Euro mehr im Jahr

Münchens Stadtwerke erhöhen Strom- und Gaspreise

03.11.2021, 12:15 Uhr | MaM, t-online

Die europaweite Gaskrise trifft nun auch die Verbraucher in München: Die Stadtwerke haben angekündigt, Strom- und Gaspreise ab kommenden Jahr zu erhöhen. Einige zahlen fast ein Viertel mehr.

Die Verbraucherpreise steigen – auch bei Gas und Strom. Die Münchener Stadtwerke (SWM) haben in einer Pressemitteilung am Dienstag nun die Erhöhung der Strom- und Gaspreise angekündigt. Verbraucher sollen ab dem 01. Januar 2022 stärker zur Kasse gebeten werden. Je nach Versorgungstarif steigt der Gaspreis um bis zu 25 Prozent, der Strompreis um etwa fünf Prozent.

Ein Münchner Durchschnittshaushalt von zwei Personen mit einem Gasverbrauch von 20.000 kWh im Jahr zahle ab Januar so rund 23 Euro mehr im Monat, also 276 Euro mehr im Jahr. Auch die Stromkosten sollen, wenn auch nicht ganz so drastisch, steigen. Ein Zwei-Personen-Haushalt mit rund 2.500 kWh Verbrauch im Jahr zahlt ab Januar vier Euro mehr im Monat als bisher.

Als Grund für die Preiserhöhung nennt der Anbieter die steigenden Großhandelspreise, die zum einen durch die globale wirtschaftliche Erholung nach dem Corona-Einbruch, zum anderen durch eine zurückgehende Erdgasproduktion in Europa sowie einem temperaturbedingten Mehrbedarf bedingt seien. Auch den ab Januar steigenden CO2-Preis führt der Anbieter als Grund für die steigenden Preise an.