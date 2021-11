München

Geldstrafe wegen Angriffs auf Polizisten nach Kontrolle

04.11.2021, 14:16 Uhr | dpa

München (dpa/lby) – Wegen eines Angriffs auf Bundespolizisten nach einer Fahrscheinkontrolle ist ein 54-Jähriger zu einer Geldstrafe von 2700 Euro verurteilt worden. Das Amtsgericht München befand den Mann am Donnerstag unter anderem für schuldig, einer Beamtin ins Gesicht geschlagen und in den Finger gebissen zu haben. Der Vorfall hatte Schlagzeilen gemacht, weil sich ein Polizist beim Einsatz auf Kopf- und Halsregion des Angeklagten gekniet haben soll.

Zu der Auseinandersetzung war es gekommen, nachdem zwei Fahrscheinkontrolleure in einer S-Bahn das Ticket des 54-Jährigen für ungültig hielten – fälschlicherweise, wie sich im Prozess herausstellte. An der Station Isartor riefen sie die Bundespolizei hinzu. Weil der 54-Jährige sich nicht ausweisen wollte, brachten insgesamt fünf Beamte den Fahrgast zu Boden, um ihn zu durchsuchen. Dagegen wehrte sich der Mann und schrie laut um Hilfe. Eine Sachverständige kam am letzten Prozesstag zu dem Schluss, dass das Vorgehen der Polizei wahrscheinlich nicht lebensgefährlich für den Passagier war.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Geldstrafe in doppelter Höhe beantragt. Verteidiger David Mühlberger plädierte hingegen auf Freispruch. Die polizeiliche Maßnahme sei von vornherein unrechtmäßig gewesen. Bei den Handlungen des Angeklagten habe es sich daher um Notwehr gehandelt. Er kündigte an, in Berufung zu gehen.